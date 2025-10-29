Autodespido en Chile: qué es, cuándo aplica y cómo ejecutarlo según el artículo 171 del Código del Trabajo / SimpleImages

En Chile, el autodespido está regulado por el artículo 171 del Código del Trabajo y habilita al trabajador a poner fin al contrato cuando el empleador incurre en alguna de las causales del artículo 160 (N.º 1, 5 o 7).

Un informe del Observatorio Judicial sobre tutelas laborales (2017–2025) indica que el 13% de estas acciones se presenta junto con despido indirecto. Si bien no equivale al total de autodespidos del país, ofrece una señal del peso que tiene esta figura en litigios por derechos fundamentales.

La causal más invocada es el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador: por ejemplo, no pagar cotizaciones, atrasos reiterados en las remuneraciones o modificaciones unilaterales en condiciones de trabajo. También habilitan el autodespido las conductas de acoso laboral o sexual y los actos u omisiones que afecten la seguridad y dignidad del trabajador.

“Siempre es recomendable contar con un abogado que pueda orientar al trabajador o trabajadora respecto de las posibilidades de realizar un autodespido. Se debe elegir cuidadosamente la causal y además analizar que los hechos permitan realizar el autodespido”, señala Matías Espinoza, abogado y socio del área laboral de GrupoDefensa.cl.

El procedimiento exige redactar una carta que identifique la causal y los hechos en que se funda, y notificar al empleador (entrega personal o correo certificado dentro de los plazos legales). En la mayoría de los casos, luego se demanda ante el juzgado laboral para reclamar indemnización por años de servicio, sustitutiva de aviso previo, recargos legales y otras prestaciones.

“Una gran parte de los autodespidos se dan por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador. Se debe recordar que los empleadores siempre deben respetar los derechos de los trabajadores y cumplir con las obligaciones que establece la ley”, agrega Espinoza.

Es clave diferenciar: en la renuncia voluntaria no nacen indemnizaciones; en el autodespido, si la causal se acredita, sí corresponden. La prueba es decisiva: sin respaldo suficiente, el tribunal podría considerar que fue una renuncia. En síntesis, bien fundamentado y ejecutado, el autodespido es una herramienta de protección que permite terminar relaciones laborales insostenibles y acceder a los derechos indemnizatorios.