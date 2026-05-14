La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, realizó un duro balance de la reunión sostenida entre alcaldes de oposición y el Presidente José Antonio Kast, instancia que reunió a más de 100 jefes comunales de distintas zonas del país.

En conversación con País ADN, la autoridad comunal valoró que se abriera un espacio de encuentro con el Mandatario, pero cuestionó la forma en que se desarrolló la cita.

“Fue una reunión difícil”, señaló, aunque reconoció que en sus cinco años como alcaldesa nunca había existido una instancia similar con un Presidente de la República.

“No fue un diálogo”

Pese a ese punto positivo, Delfino sostuvo que el encuentro no permitió construir acuerdos reales. “Fue eso, una instancia en la cual nos sentamos, tratamos de decir algunos de nuestros puntos, pero no fue un diálogo”, afirmó.

La alcaldesa también criticó que La Moneda dividiera las reuniones entre alcaldes oficialistas y de oposición. Según planteó, esa lógica no representa la diversidad municipal, ya que un tercio de las autoridades comunales del país son independientes. “Somos uno solo, así que no nos dividan”, expresó.

Otro punto cuestionado fue la convocatoria. Delfino aseguró que varios alcaldes y alcaldesas no recibieron invitación, especialmente de regiones. Según dijo, constataron al menos 20 casos y el propio Presidente ofreció disculpas por esa situación.

Durante la reunión, los alcaldes entregaron una carta con preocupaciones sobre contribuciones, alza del costo de la vida, seguridad, educación, recortes en programas sociales y cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Sin embargo, Delfino afirmó que no hubo apertura del Gobierno frente a esos temas. “No hubo ninguna escucha, porque el presidente dijo que no a todo”, aseguró. También indicó que no se entregó certeza sobre compensaciones municipales ni sobre el futuro de programas sociales.

La jefa comunal cerró con una evaluación crítica del encuentro. “Yo quedo con un sabor bien amargo”, dijo, agregando que la cita terminó siendo “un diálogo de sordos”.