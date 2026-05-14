VIDEO. Franco Parisi: “Dejar que las bencinas suban es una ideología de extrema derecha”
El excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, estuvo en “De Esto Se Habla”, programa de actualidad de ADN y El País, donde criticó el liderazgo del Presidente José Antonio Kast y se refirió a una de las medidas más controvertidas del Gobierno actual. “Dejar que las bencinas suban es una ideología de extrema derecha, que el mercado se encarga. Error, no es así en la vida real. Por otro lado, en la izquierda, que todo hay que subsidiarlo y la empresa es mala, ahogaste la industria de la construcción. Esa ideología está equivocada”, dijo.