Atleta ucraniano es descalificado de los JJOO de Invierno por llevar casco en honor a las víctimas de la guerra

Este jueves, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió descalificar de los Juegos Olímpicos de Invierno al ucraniano Vladyslav Heraskevych, por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra con su país.

El COI sostuvo la decisión de retirar la acreditación de Heraskevych producto de un incumplimiento de la Carta Olímpica y de las normas que impiden manifestaciones de índole política durante las competencias oficiales.

El deportista de skeleton llevaba en su caso las imágenes de atletas fallecidos como el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov y la halterófila Alina Perehudova, entre otros.

A través de su cuenta de X, Heraskevych expresó su pesar luego de ser descalificado de los JJOO de Invierno. “Este es el precio de nuestra dignidad”, escribió.