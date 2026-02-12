;

Atleta ucraniano es descalificado de los JJOO de Invierno por llevar casco en honor a las víctimas de la guerra

Vladyslav Heraskevych tenía que competir este jueves en las series clasificatorias de skeleton.

Damián Riquelme

Heraskevych- Juegos de Invierno (Getty Images)

Heraskevych- Juegos de Invierno (Getty Images) / Agencia Getty

Este jueves, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió descalificar de los Juegos Olímpicos de Invierno al ucraniano Vladyslav Heraskevych, por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra con su país.

El COI sostuvo la decisión de retirar la acreditación de Heraskevych producto de un incumplimiento de la Carta Olímpica y de las normas que impiden manifestaciones de índole política durante las competencias oficiales.

Revisa también:

ADN

El deportista de skeleton llevaba en su caso las imágenes de atletas fallecidos como el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov y la halterófila Alina Perehudova, entre otros.

A través de su cuenta de X, Heraskevych expresó su pesar luego de ser descalificado de los JJOO de Invierno. “Este es el precio de nuestra dignidad”, escribió.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad