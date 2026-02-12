Sao Paulo, elenco donde milita Gonzalo Tapia, derrotó 2-0 a Gremio anoche por la tercera fecha del Brasileirao, partido que se disputó en el estadio Morumbi.

El delantero nacional empezó desde la banca y su entrenador lo mandó a la cancha al minuto 70, momento en que el cuadro local ya ganaba 2-0.

Tras ingresar al campo de juego, el formado en la UC de inmediato tuvo una clara chance de gol para haber marcado el 3-0, pero falló de manera increíble en la boca del arco.

La ocasión que desperdició el chileno rápidamente se hizo viral en redes sociales. Para la suerte de Gonzalo Tapia, el gol que se perdió no influyó en el resultado final, que terminó siendo favorable para su equipo.

