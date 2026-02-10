Los Juegos Olímpicos de Invierno ya están en pleno desarrollo en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, reuniendo desde comienzos de febrero a los mejores atletas del mundo en disciplinas marcadas por la nieve, el hielo y el frío extremo. En paralelo a la competencia, Getty Images, la agencia fotográfica autorizada del Comité Olímpico Internacional, despliega a un equipo de más de 120 fotógrafos, editores y especialistas en uno de los escenarios más exigentes del deporte internacional.

Documentar los Juegos Olímpicos de Invierno no se trata solamente de capturar imágenes icónicas: es resistir jornadas completas al aire libre bajo cero, adaptarse a condiciones cambiantes y reaccionar en segundos ante momentos irrepetibles. “Trabajar durante unos Juegos Olímpicos de Invierno es una experiencia extrema, tanto física como mental”, explica David Ramos, fotógrafo español de Getty Images con más de diez años cubriendo grandes eventos deportivos. “Hay días completos al aire libre, con viento fuerte y sesiones nocturnas. El frío se vuelve constante: incluso respirar cerca de la cámara puede generar condensación que se congela. Cada jornada es un ejercicio de resistencia”.

David Ramos | Getty Images Ampliar

En pruebas alpinas, la exigencia se acerca a la de los propios deportistas. Julian Finney, fotógrafo británico y referente de Getty Images en deportes de invierno, relata que “pasamos el día esquiando por la montaña, cargando peso, subiendo y bajando el recorrido y esperando durante horas en posiciones fijas antes de que empiece la acción. Estás expuesto al frío, al hielo y a la altura, muchas veces sin moverte, y luego tienes que reaccionar en segundos cuando el atleta pasa a toda velocidad. Es exigente, pero también muy especial”.

El desgaste físico es parte inevitable del oficio. Ezra Shaw, fotógrafo estadounidense de Getty Images con amplia trayectoria olímpica, señala que “en disciplinas alpinas puedes cargar más de 15 kilos mientras esquías, lo que aumenta el riesgo físico. En Sochi terminé rompiéndome el menisco y tuve que dejar de trabajar parte de los Juegos. Son lesiones que no se ven en la imagen final, pero que forman parte de lo que implica estar ahí”.

Ezra Shaw | Getty Images / Ezra Shaw Ampliar

Incluso en escenarios cerrados, el cuerpo pasa la cuenta. Bruce Bennett, otro de los fotógrafos de Getty Images, quien durante más de 40 años ha documentado la historia del hockey a través de la fotografía, explica que “estar de pie durante horas en el frío, manejando distintos equipos para tener el encuadre correcto en el momento justo, es físicamente demandante. Después de algunas jornadas de tres partidos en un día, he terminado con lesiones en ambos hombros, sumadas a problemas de columna que ya arrastraba. Estos son los costos físicos reales que se van acumulando con los años”.

Más allá de lo físico, la carga emocional también es intensa. “La exigencia es alta, pero se equilibra mucho con el trabajo en equipo”, destaca el fotógrafo Ezra Shaw. “Compartes jornadas largas con colegas en condiciones difíciles, y eso genera vínculos muy fuertes”. Una mirada que coincide con la de Ryan Pierse, otro de los fotógrafos multipremiados de Getty Images, quien agrega que “cubrir unos Juegos Olímpicos siempre deja una huella profunda. Sabes que estás viviendo algo irrepetible, tanto profesional como personalmente, y también es una oportunidad única para reencontrarte con colegas de todo el mundo”.

Ryan Pierse | Getty Images Ampliar

Mientras las competencias siguen su curso y millones de personas observan los Juegos Olímpicos de Invierno a través de imágenes que recorren el planeta, detrás de cada fotografía hay historias de frío extremo, precisión absoluta y un trabajo silencioso que se realiza sin margen de error, desde el corazón mismo de la acción.