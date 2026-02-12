Alejandro Tabilo va por las semifinales del ATP de Buenos Aires: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo al chileno

La Copa Davis parece haber marcado un precedente en el 2026 de Alejandro Tabilo, quien está volviendo a mostrar un nivel fantástico en el circuito ATP.

El número uno del tenis chileno ya se instaló en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires, pese a haber tenido un camino complejo en las primeras rondas.

En su debut tuvo que enfrentar al local Facundo Díaz Acosta, pero el verdadero desafío lo superó en octavos de final ante Joao Fonseca (33° del mundo), a quien derrotó por 6-3, 3-6 y 7-5.

Ahora, en la ronda de los ocho mejores, “Jano” deberá medirse ante otro duro rival: Tomás Etcheverry (54°), también argentino y que viene de vencer al boliviano Hugo Dellien (167°).

Cuándo, dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires

Tabilo se medirá ante Etcheverry este viernes 13 de febrero a las 13:00 horas de Chile y el partido podrás seguirlo en vivo a través de la plataforma Disney+.