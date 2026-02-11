Tabilo da el golpe en el ATP de Buenos Aires: vence al campeón defensor y se instala en cuartos de final

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) logró este miércoles su clasificación a los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires, luego de vencer al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del torneo y campeón defensor.

El tenista chileno, que venía de superar en su debut al local Facundo Díaz Acosta (285°), se impuso por parciales de 6-3, 3-6 y 7-5, en un duelo que se extendió por dos horas y 24 minutos.

“Jano” tuvo un gran inicio de partido, quebrando de entrada el saque de su rival en el segundo juego. Más tarde, Fonseca le devolvió el favor, pero el chileno logró otra ruptura desciva en el octavo game y se quedó con autoridad con el primer set.

La segunda manga fue tan reñida como la primera, aunque un quiebre fue suficiente para que el brasileño igualara la cuenta. Ya en el set decisivo, Tabilo volvió a romper el servicio de Fonseca, pero no logró consolidar la ventaja y cedió su servicio en un momento clave del duelo.

Finalmente, el nacido en Canadá sacó a relucir toda su categoría y dio el golpe definitivo en el duodécimo juego para sellar su paso a los cuartos de final en Buenos Aires.

Ahora, Alejandro Tabilo enfrentará al argentino Tomás Etcheverry (54°), quien viene de dejar en el camino a su compatriota Román Andrés Burruchaga (104°) por 7-6, 6-7 y 6-4.