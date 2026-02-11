;

Torres del Paine en alerta: cuatro turistas extranjeros detenidos por uso de fuego en zona prohibida

Tres rusos y un estadounidense fueron sorprendidos fumando y usando cocinillas en sectores no habilitados del parque.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Cuatro visitantes extranjeros fueron detenidos en el Parque Nacional Torres del Paine tras ser sorprendidos realizando acciones prohibidas relacionadas con el uso de fuego, en plena temporada de alta afluencia turística.

Se trata de tres ciudadanos rusos y un estadounidense, quienes quedaron a disposición de la justicia por infringir la normativa vigente en áreas protegidas, indicó El Magallano.

ADN

Torres Del Paine / REDA

El primer procedimiento se registró alrededor de las 16:50 horas en el sector Lago Dickson, luego de que personal de CONAF alertara a Carabineros sobre un turista que estaba fumando en una zona donde está estrictamente prohibido encender o manipular fuentes de calor. Tras verificar la situación, el individuo fue detenido por efectivos de la Avanzada Temporal.

Revisa también

ADN

Más tarde, cerca de las 18:00 horas, en el sector Pudeto, un guía turístico denunció a tres visitantes que mantenían una cocinilla encendida fuera de los espacios habilitados. Carabineros de la Tenencia Temporal Torres del Paine acudieron al lugar y concretaron la detención por infracción a la normativa que sanciona estas conductas en parques nacionales.

Desde la administración del recinto recalcaron que la prohibición responde al alto riesgo de incendios forestales y a la fragilidad del ecosistema, que en el pasado ha sufrido graves daños producto del fuego. Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados pasarán a control de detención este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, audiencia que se desarrollará de forma telemática.

En lo que va del año, ya se han registrado ocho procedimientos por situaciones similares dentro del parque.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad