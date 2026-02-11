Torres del Paine en alerta: cuatro turistas extranjeros detenidos por uso de fuego en zona prohibida

Cuatro visitantes extranjeros fueron detenidos en el Parque Nacional Torres del Paine tras ser sorprendidos realizando acciones prohibidas relacionadas con el uso de fuego, en plena temporada de alta afluencia turística.

Se trata de tres ciudadanos rusos y un estadounidense, quienes quedaron a disposición de la justicia por infringir la normativa vigente en áreas protegidas, indicó El Magallano.

Torres Del Paine / REDA Ampliar

El primer procedimiento se registró alrededor de las 16:50 horas en el sector Lago Dickson, luego de que personal de CONAF alertara a Carabineros sobre un turista que estaba fumando en una zona donde está estrictamente prohibido encender o manipular fuentes de calor. Tras verificar la situación, el individuo fue detenido por efectivos de la Avanzada Temporal.

Más tarde, cerca de las 18:00 horas, en el sector Pudeto, un guía turístico denunció a tres visitantes que mantenían una cocinilla encendida fuera de los espacios habilitados. Carabineros de la Tenencia Temporal Torres del Paine acudieron al lugar y concretaron la detención por infracción a la normativa que sanciona estas conductas en parques nacionales.

Desde la administración del recinto recalcaron que la prohibición responde al alto riesgo de incendios forestales y a la fragilidad del ecosistema, que en el pasado ha sufrido graves daños producto del fuego. Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados pasarán a control de detención este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, audiencia que se desarrollará de forma telemática.

En lo que va del año, ya se han registrado ocho procedimientos por situaciones similares dentro del parque.