¿No aprenden? Extranjeros son sorprendidos fumando en las Torres del Paine generando indignación en redes sociales

Un nuevo registro generó la indignación de las redes sociales. En este se ve a un grupo de turistas provenientes de España fumando en el parque nacional Torres del Paine, lugar donde está prohibido realizar esta acción.

La cuenta @defendamos_patagonia_ compartió el video a través de sus perfiles donde publicó la denuncia dejando en evidencia a este grupo.

“En medio de emergencias por incendios forestales no solo en Chile, también en parques nacionales de patagonia en Argentina, sorprender a estos turistas españoles ¿fumando?“, comentaron.

“Resulta sorprendente que con todo lo vivido haya gente que aún no entienda, ni acepte la normativa”, complementaron.

“Lo más preocupantes es que se le pidió que ‘apaguen el fuego’ y no quisieron. Este tipo de turista debe ser expulsado del país”, cerraron.

Esta no sería la primera vez que ocurre este hecho en el año, ya que hace unas semanas, un ciudadano de nacionalidad israelí fue sorprendido encendiendo un cigarro en un sector protegido del mismo parque.

Este último debió pagar una suma de dinero que fue destinada al Cuerpo de Bomberos de la provincia de última Esperanza.