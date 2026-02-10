;

VIDEO. ¿No aprenden? Extranjeros son sorprendidos fumando en las Torres del Paine generando indignación en redes sociales

El registro, que fue viralizado a través de Instagram y TikTok, muestra a un grupo de españoles fumando en una zona prohibida.

Nicolás Lara Córdova

¿No aprenden? Extranjeros son sorprendidos fumando en las Torres del Paine generando indignación en redes sociales

Un nuevo registro generó la indignación de las redes sociales. En este se ve a un grupo de turistas provenientes de España fumando en el parque nacional Torres del Paine, lugar donde está prohibido realizar esta acción.

La cuenta @defendamos_patagonia_ compartió el video a través de sus perfiles donde publicó la denuncia dejando en evidencia a este grupo.

Revisa también:

ADN

“En medio de emergencias por incendios forestales no solo en Chile, también en parques nacionales de patagonia en Argentina, sorprender a estos turistas españoles ¿fumando?“, comentaron.

“Resulta sorprendente que con todo lo vivido haya gente que aún no entienda, ni acepte la normativa”, complementaron.

“Lo más preocupantes es que se le pidió que ‘apaguen el fuego’ y no quisieron. Este tipo de turista debe ser expulsado del país”, cerraron.

Esta no sería la primera vez que ocurre este hecho en el año, ya que hace unas semanas, un ciudadano de nacionalidad israelí fue sorprendido encendiendo un cigarro en un sector protegido del mismo parque.

Este último debió pagar una suma de dinero que fue destinada al Cuerpo de Bomberos de la provincia de última Esperanza.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad