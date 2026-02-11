Víctima era de una banda rival: detienen a un hombre y una mujer por asesinar a balazos a un sujeto en La Pintana

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos personas por el homicidio con arma de fuego de un hombre en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, ocurrido el pasado 18 de enero.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho quedó al descubierto durante la madrugada de esa jornada, tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en el pasaje Judas Tadeo.

Se trataba de un hombre adulto, de nacionalidad chilena, quien presentaba lesiones atribuibles a múltiples impactos balísticos. A raíz de ello, inició una investigación que culminó con la captura de dos personas.

“Homicidio contra un integrante de una banda rival”

El subinspector Alonso Gallardo, de la Brigada de Homicidios Sur, comunicó que materializaron la detención de “una mujer de nacionalidad chilena y un hombre de nacionalidad venezolana, ambos por su autoría en el delito de homicidio contra un integrante de una banda rival ”.

“El hecho se aclaró en base al trabajo realizado en el sitio del suceso, en suma a declaraciones de testigos, análisis y levantamiento de cámaras de seguridad”, añadió.

Finalmente, Gallardo señaló que ambos detenidos quedaron a disposición del tribunal correspondiente.