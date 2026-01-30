;

Gremio pone a Alexander Aravena como moneda de cambio en negociación con un grande de Argentina

El cuadro brasileño busca fichar a Juan Nardoni desde Racing y, para ello, ofreció una suma de dinero más un porcentaje del pase del jugador chileno.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Racing Club acaba de sumar a Damián Pizarro a sus filas, pero el delantero formado en Colo Colo no sería el único chileno que podría recalar en la “Academia”.

Según información del periodista argentino Germán García Grova, el cuadro de Avellaneda también podría incorporar a Alexander Aravena, quien entraría en una negociación ligada a otro futbolista trasandino.

De acuerdo al comunicador, fue Gremio el club que inició las conversaciones con el equipo dirigido por Gustavo Costas, ya que busca fichar al volante Juan Nardoni, por quien habría ofrecido 6 millones de dólares más un porcentaje del pase del seleccionado chileno.

Revisa también:

ADN

Racing rechazó dicha propuesta y solicitó que la escuadra brasileña eleve la oferta a 7,5 millones de dólares, cifra por la cual aún no existe respuesta.

Más allá de si la “Academia” está interesada o no en Aravena, lo cierto es que el jugador es prescindible para Gremio, por lo que su futuro podría alejarse del fútbol brasileño en el corto plazo.

