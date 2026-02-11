Esta semana parte “Pago Ágil” en el Metro de Santiago: así funciona el sistema alternativo a la Tarjeta Bip!

Este viernes 13 de febrero comienza la marcha blanca de Pago Ágil, un nuevo sistema que permitirá pagar el pasaje en Metro de Santiago y Tren Nos con tarjeta bancaria sin contacto o billeteras digitales (celular y reloj inteligente), sin pasar por la clásica carga en las cajas.

La modalidad apunta a agilizar el ingreso, especialmente para quienes no tienen saldo o no cuentan con Bip! a mano. Además, suma una alternativa a los métodos actuales, como la clásica tarje azul con letras amarillas y el pago con QR disponible en teléfonos inteligentes.

Pago Ágil: ¿Cómo funciona en el Metro de Santiago?

Según la información difundida por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), solo se necesita una tarjeta Visa o Mastercard con tecnología contactless y que el banco emisor esté adherido al sistema. Luego, basta con acercar la tarjeta física o el dispositivo al validador para que la red confirme el pago.

En la práctica, se aceptarán tarjetas de débito, crédito y prepago Visa o Mastercard, incluyendo billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay. Ojo con un punto clave: funciona solo para tarifa adulta. Por ahora, no aplica para beneficios como tarifas de estudiante o adulto mayor.

También existe otro dato importante: todos los viajes del día se cobran a la cuenta asociada al final de la jornada y SE debe usar el mismo medio de pago para mantener la integración entre Metro y Tren Nos. Si cambias de tarjeta o dispositivo, el sistema podría cobrar viajes por separado.

Los cobros no son inmediatos, ya que se procesan durante la madrugada del día siguiente y se podrá ver un solo cargo por el total de los viajes diarios bajo el nombre Red Movilidad Santiago.

Por lo demás, el método aún no suma al sistema Red de buses, aunque se espera integrarlo a fin de año.

Más detalles pinchando aquí.