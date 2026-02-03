Si compraste una casa, podrías perderla: estas son las fallas ocultas en los títulos de propiedad en Chile

Comprar una propiedad es uno de los pasos financieros más importantes en la vida de una persona, pero también uno de los más riesgosos si no se revisan correctamente los antecedentes legales. En Chile, errores en los títulos de dominio, hipotecas activas o inscripciones incompletas han terminado en pérdidas millonarias, juicios prolongados y casos emblemáticos como los llamados “loteos brujos”, que han afectado a más de mil familias.

La revisión de los títulos de propiedad es una etapa clave antes de firmar una promesa de compraventa o transferir dinero. En este proceso se verifica si quien vende es efectivamente el dueño del inmueble y si existen cargas legales que puedan afectar la operación. Saltarse este paso puede significar comprar una propiedad que, en la práctica, no se puede inscribir a nombre del comprador.

Uno de los documentos fundamentales es el Certificado de Dominio Vigente, que identifica al propietario actual. Si el nombre del vendedor no coincide con este certificado, el riesgo de estafa es inmediato. A esto se suma la necesidad de revisar el Certificado de Hipotecas y Gravámenes, donde pueden aparecer deudas, embargos o prohibiciones que siguen vigentes.

Las hipotecas activas o gravámenes no cancelados son una de las principales alertas. Si estas cargas no se eliminan antes de la compraventa, pueden traspasarse al nuevo dueño, abriendo la puerta incluso a un embargo del inmueble. Muchos compradores descubren este problema cuando ya es demasiado tarde.

Otro punto crítico es el historial de inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces. Cambios irregulares de dominio, fechas inconsistentes o antecedentes contradictorios pueden revelar conflictos legales arrastrados desde ventas anteriores. También es clave revisar las notas marginales, donde se registran modificaciones posteriores que cambian la situación real de la propiedad.

Un error frecuente es creer que firmar una escritura equivale a ser dueño. En Chile, la propiedad solo se adquiere legalmente cuando la compraventa se inscribe de forma válida en el Conservador de Bienes Raíces. Sin esa inscripción vigente, el comprador no tiene dominio, aunque haya pagado el total del inmueble.

Especialistas advierten que no detectar estas señales de alerta puede derivar en la imposibilidad de inscribir la propiedad, demandas de terceros o la pérdida total de la inversión. Por eso recomiendan adelantar la revisión de títulos incluso antes de firmar una promesa de compraventa y exigir siempre certificados actualizados.

Hoy, además del apoyo de abogados, la tecnología comienza a jugar un rol clave. Herramientas basadas en inteligencia artificial permiten analizar documentos legales y detectar inconsistencias en menos tiempo, ayudando a reducir riesgos en un mercado donde comprar sin revisar puede significar heredar un problema legal por años.

Para Vicente González Hernández, cofundador de Propicheck, la recomendación es clara: no comprar a ciegas. Entender los títulos de una propiedad puede marcar la diferencia entre asegurar un patrimonio o enfrentar una pesadilla judicial de largo plazo.