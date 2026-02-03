;

Si compraste una casa, podrías perderla: estas son las fallas ocultas en los títulos de propiedad en Chile

Expertos advierten que comprar una vivienda sin revisar a fondo los títulos puede terminar en juicios, pérdidas millonarias y la imposibilidad de inscribir la propiedad a tu nombre.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Chinnapong

Comprar una propiedad es uno de los pasos financieros más importantes en la vida de una persona, pero también uno de los más riesgosos si no se revisan correctamente los antecedentes legales. En Chile, errores en los títulos de dominio, hipotecas activas o inscripciones incompletas han terminado en pérdidas millonarias, juicios prolongados y casos emblemáticos como los llamados “loteos brujos”, que han afectado a más de mil familias.

La revisión de los títulos de propiedad es una etapa clave antes de firmar una promesa de compraventa o transferir dinero. En este proceso se verifica si quien vende es efectivamente el dueño del inmueble y si existen cargas legales que puedan afectar la operación. Saltarse este paso puede significar comprar una propiedad que, en la práctica, no se puede inscribir a nombre del comprador.

Uno de los documentos fundamentales es el Certificado de Dominio Vigente, que identifica al propietario actual. Si el nombre del vendedor no coincide con este certificado, el riesgo de estafa es inmediato. A esto se suma la necesidad de revisar el Certificado de Hipotecas y Gravámenes, donde pueden aparecer deudas, embargos o prohibiciones que siguen vigentes.

Las hipotecas activas o gravámenes no cancelados son una de las principales alertas. Si estas cargas no se eliminan antes de la compraventa, pueden traspasarse al nuevo dueño, abriendo la puerta incluso a un embargo del inmueble. Muchos compradores descubren este problema cuando ya es demasiado tarde.

Revisa también:

ADN

Otro punto crítico es el historial de inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces. Cambios irregulares de dominio, fechas inconsistentes o antecedentes contradictorios pueden revelar conflictos legales arrastrados desde ventas anteriores. También es clave revisar las notas marginales, donde se registran modificaciones posteriores que cambian la situación real de la propiedad.

Un error frecuente es creer que firmar una escritura equivale a ser dueño. En Chile, la propiedad solo se adquiere legalmente cuando la compraventa se inscribe de forma válida en el Conservador de Bienes Raíces. Sin esa inscripción vigente, el comprador no tiene dominio, aunque haya pagado el total del inmueble.

Especialistas advierten que no detectar estas señales de alerta puede derivar en la imposibilidad de inscribir la propiedad, demandas de terceros o la pérdida total de la inversión. Por eso recomiendan adelantar la revisión de títulos incluso antes de firmar una promesa de compraventa y exigir siempre certificados actualizados.

Hoy, además del apoyo de abogados, la tecnología comienza a jugar un rol clave. Herramientas basadas en inteligencia artificial permiten analizar documentos legales y detectar inconsistencias en menos tiempo, ayudando a reducir riesgos en un mercado donde comprar sin revisar puede significar heredar un problema legal por años.

Para Vicente González Hernández, cofundador de Propicheck, la recomendación es clara: no comprar a ciegas. Entender los títulos de una propiedad puede marcar la diferencia entre asegurar un patrimonio o enfrentar una pesadilla judicial de largo plazo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad