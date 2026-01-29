Estas son las tres comunas más baratas para arrendar en la RM

En un escenario marcado por una alta demanda por arriendo en el Gran Santiago, el mercado residencial continúa expandiéndose y mostrando diferencias claras de precios entre comunas. Mientras el sector oriente concentra los valores más altos, otras zonas de la capital se consolidan como las alternativas más accesibles para quienes buscan arrendar.

De acuerdo con el último reporte del mercado multifamily de BDO Chile, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, Estación Central, Independencia y Renca se posicionan entre las comunas con los precios de arriendo más bajos del Gran Santiago.

A nivel general, el precio promedio de arriendo en el mercado del Gran Santiago alcanzó 0,263 UF por metro cuadrado, cifra que sirve de referencia para dimensionar la brecha con las comunas más económicas, que se mantienen por debajo de los valores observados en sectores de mayores ingresos.

El aumento del stock de departamentos en comunas como Estación Central e Independencia ha sido clave para explicar este fenómeno, en un contexto donde la ocupación se mantiene elevada y la incorporación de nuevas unidades ha sido absorbida rápidamente por el mercado.