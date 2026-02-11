Liberan por error a reo con extenso prontuario policial desde el Centro de Justicia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un error administrativo permitió la liberación de un peligroso reo con amplio prontuario policial la mañana del miércoles 11 de febrero, en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia.

Mediante un comunicado, Gendarmería informó “la apertura de un sumario administrativo tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido”.

La institución detalló que “interpuso la denuncia ante el Ministerio Público y notificó de inmediato a ambas policías (…) para activar las investigaciones correspondientes”.

Asimismo, señaló que “como medida inmediata se dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal”, mientras se determinan eventuales responsabilidades.

Desde el organismo precisaron que no se trató de una fuga, sino de una liberación por error, y que ya se iniciaron diligencias para concretar la recaptura. Autoridades aún no emiten declaraciones respecto del suceso.