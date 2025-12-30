;

Involuntario regalo de Navidad: quién es el reo liberado en Santiago 1, tras nuevo error de Gendarmería

Mientras se dictaba su prisión preventiva, un fallo administrativo permitió que Matías Fuentes volviera a la calle. El error se suma al ocurrido recientemente en Rancagua y Temuco, evidenciando una falla sistémica en el traspaso de información judicial.

Mario Vergara

Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile / Oscar Guerra

En lo que ha sido calificado como un “año negro” para la institución, Gendarmería de Chile confirmó un nuevo y grave error en sus procedimientos de seguridad: la liberación indebida de un imputado que tenía orden de ingreso a prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en la Región Metropolitana, presumiblemente en el Centro Penitenciario Santiago 1, sumándose a una seguidilla de incidentes similares ocurridos durante 2025 en Rancagua, La Serena y Temuco.

¿Quién es el liberado?

El sujeto, identificado preliminarmente como Matías Jesús Fuentes Rojas, había sido formalizado el día anterior (martes 23 de diciembre) por los delitos de microtráfico y maltrato de obra a personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Revisa también:

ADN

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago había decretado la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad. Sin embargo, debido a un fallo en el control de salida, Fuentes Rojas fue dejado en libertad y, hasta el cierre de esta edición, no ha sido recapturado.

Crisis institucional

A través de un comunicado oficial, Gendarmería reconoció la equivocación y anunció medidas inmediatas. La institución informó que el funcionario responsable del error ya fue apartado de sus funciones mientras se realiza el sumario administrativo correspondiente. “No vamos a tolerar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo”, señalaron desde el organismo.

Este incidente ocurre en un contexto crítico para la institución, coincidiendo con la formalización de la llamada “Operación Apocalipsis”, donde 47 gendarmes están siendo investigados por corrupción y vínculos con el crimen organizado.

La fuga administrativa de Fuentes Rojas recuerda inevitablemente el caso del sicario del “Rey de Meiggs”, quien también fue liberado por error a mediados de año y tuvo que ser recapturado en el extranjero, evidenciando graves falencias en la comunicación entre los tribunales de justicia y los recintos penitenciarios.

