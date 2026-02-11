Iván Morales definió su futuro: nuevo club y un contrato de dos años
El formado en Colo Colo fue anunciado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.
Iván Morales definió su futuro. El formado en Colo Colo se convirtió en nuevo jugador de Argentinos Juniors, donde vivirá su segunda experiencia en el fútbol trasandino tras su último paso por Club Atlético Sarmiento.
A través de sus redes sociales, Argentinos Juniors informó que el delantero chileno “llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027 bajo el esquema de productividad”.
Revisa también:
En el “Semillero del Mundo”, Iván Morales se reencontrará con uno que fue su compañero en el “Cacique”: Brayan Cortés.
Además, el atacante nacional llegará a pelear un puesto con el ex U de Chile, Leandro Fernández, quien también arribó este año al elenco argentino.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.