VIDEO. “El contacto existe, pero...”: liberan audios del VAR por polémico gol de Colo Colo ante Everton

El árbitro Juan Lara y los jueces del VAR resolvieron que no hubo infracción de Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González en el gol de Yastin Cuevas.

Daniel Ramírez

La ANFP liberó los audios del VAR por el polémico gol que anotó Yastin Cuevas en el triunfo 2-0 de Colo Colo ante Everton.

Tras la anotación de Cuevas, desde el cuadro viñamarino reclamaron una supuesta infracción de Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González.

Sin embargo, al analizar la jugada, desde el VAR determinaron que el contacto “fue mínimo” y que no hubo "imprudencia" por parte del defensor albo.

El diálogo entre Juan Lara y los jueces del VAR

En medio de los reclamos de los jugadores de Everton, el árbitro del partido, Juan Lara, conversó con los jueces del VAR, señalando que: “Para mí hay un contacto mínimo con el ‘Nacho’ (González), pero queda corto nomás en el salto”.

“Es como lo estás relatando... El contacto existe, pero es totalmente mínimo, no existe ninguna imprudencia del jugador número 4 blanco. Se confirma el gol”, respondieron desde el VAR.

Además, a través de un video, la Comisión de Árbitros de la ANFP defendió la decisión de Juan Lara de validar el gol de Yastin Cuevas. “El árbitro, estando en buena posición y con un buen ángulo, observa e interpreta la situación como un contacto normal de juego, y decide otorgar el gol“, señalaron.

“El VAR analiza la jugada desde ángulos de cámara diferentes, observando exactamente lo descrito por el árbitro, ratificando que existe un mínimo contacto que no se interpreta como una imprudencia. Por esta razón, el VAR confirma la determinación del equipo arbitral de conceder el gol”, agregaron.

