Respira Juan Martín Lucero: no recibió una nueva sanción, pero la U deberá pagar las consecuencias / Universidad de Chile

La Universidad de Chile vivió una intensa jornada este martes en el Tribunal de Disciplina. A la sanción recibida por los incidentes protagonizados por sus hinchas en el Estadio Nacional durante la primera fecha de la Liga de Primera, se sumó la resolución del caso de Juan Martín Lucero.

El “Gato” estaba citado a comparecer luego de haber declarado a la prensa tras su expulsión ante Audax Italiano, situación que no está permitida según las bases del torneo.

Por ello, arriesgaba una fecha adicional de suspensión, que se habría sumado a la ya cumplida frente a Huachipato por la tarjeta roja. Sin embargo, finalmente no recibió un nuevo castigo deportivo.

De acuerdo con la información de ADN Deportes, el Tribunal de Disciplina decidió no sancionar a Juan Martín Lucero por infringir el inciso octavo del artículo 51° de las Bases del campeonato, ya que dicha normativa no establece una sanción para los futbolistas en este caso. De hecho, solo se contempla un partido de suspensión para los entrenadores que incumplan esa disposición.

Eso sí, Azul Azul no quedó exento de consecuencias, pues deberá pagar una multa de 10 UF, equivalente a cerca de 396 mil pesos chilenos. Esto, en virtud del artículo 71° de las Bases, que establece sanciones económicas para aquellas faltas que no tengan castigos específicos en sus respectivos incisos.