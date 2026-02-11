“Él ama a Colo Colo, debe ser el más fanático de la familia; siempre hubo interés mutuo para que pudiera volver”

Uno de los nombres que sonó constantemente en los últimos mercados de Colo Colo fue el de Diego Rubio. El delantero chileno jugó los últimos 15 años en el extranjero, con destacados pasos por la MLS, y este 2026 decidió regresar al fútbol chileno para reforzar a Deportes La Serena.

Aunque el atacante de 32 años recaló en el cuadro papayero, su deseo siempre fue volver al club de sus amores. Así lo reveló su hermano, Eduardo Rubio, quien habló con DSports y confesó que el ex Austin FC estuvo cerca de retornar al Estadio Monumental en temporadas anteriores.

“Diego debe ser el más fanático de Colo Colo de toda la familia. Él ama a Colo Colo, se cambió de Católica a Colo Colo solo con 13 años. Él mismo pidió cambiarse. Peleó para irse a Colo Colo cuando yo me fui, es el más fanático de todos", contó el ‘Pajarito’, quien también defendió la camiseta del ‘Cacique’ en 2007 y estuvo al mando de la categoría Proyección hasta 2025.

En esa línea, sostuvo que “las opciones siempre han estado para Diego. Siempre hubo conversaciones porque siempre quisieron a Diego, cuando estuvo en Colorado, cuando estuvo en Kansas. Siempre estuvo la intención de Colo Colo por todo el contexto".

“Él salió muy joven, pero era muy fanático. Es un puesto que Colo Colo siempre busca, un 9 de experiencia, que haya jugado afuera y que juegue mucho con el equipo. Son características que tiene Diego para el juego de Colo Colo", añadió.

Por último, Eduardo Rubio remarcó que “siempre estuvo la posibilidad, después que se diera o no se diera, son muchos factores que se tienen que juntar en el momento preciso para que pudiera volver. Siempre hubo interés mutuo tanto de Diego como de la gente del club”.