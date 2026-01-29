;

Diego Rubio vuelve a Chile después de 15 años: ratificó su firma por este club de Primera División

El delantero chileno se marchó del país en 2011 cuando militaba en Colo Colo.

Damián Riquelme

(Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images)

(Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

Diego Rubio tendrá su regreso oficial al fútbol chileno en 2026 luego de un largo periplo, donde, tras formarse en las inferiores de Universidad Católica, Colo Colo rápidamente se interesó en la calidad del joven jugador, al cual terminaron comprando su pase.

En 2011, el delantero debutó con el primer equipo de los “albos”, en el cual estuvo seis meses. Posteriormente, Sporting de Lisboa compró la ficha del futbolista que emigró al fútbol europeo.

Luego de pasos por diferentes clubes del “Viejo Continente”, el jugador de 32 años arribó a Estados Unidos para firmar por el Sporting Kansas City. Posteriormente, de varios fracasos, el atacante continuó en la MLS por nueve años, siendo el Austin FC su último club.

Tras quedar como jugador libre, Deportes La Serena fichó a Diego Rubio con un contrato que tendrá duración de un año.

El conjunto que dirige Felipe Gutiérrez continúa reforzando su plantel para esta temporada 2026, con la incorporacion del atacante nacional y del defensor argentino Rafael Delgado, de 36 años, proveniente de Defensa y Justicia, además de pasos por clubes como Estudiantes de La Plata, Rosario Central Belgrano y Colón, buscando aportar jerarquia y experiencia a la retaguardia “granate”.

Los “papayeros” debutan en la Primera División el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas, cuando reciban a Universidad Católica en el Estadio La Portada.

