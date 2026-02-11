;

Se aleja un fichaje estrella para Colo Colo: “Hicimos varias veces la consulta y es complicadísimo”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dejó prácticamente descartada la posibilidad de sumar como refuerzo a Víctor Dávila.

En la antesala de la “Noche Alba solidaria”, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, atendió a los medios en el Estadio Monumental y se refirió a la búsqueda de un nuevo refuerzo para Colo Colo de cara a la temporada 2026.

Consultado por la última reunión de directorio, el timonel de los albos sostuvo que “ayer tuvimos una muy buena conversación. Todos los directores pudieron escuchar al técnico, al director deportivo, hacer las consultas y ver de primera mano el trabajo que se hace día a día".

“Con respecto a los refuerzos, lo estamos analizando. Vengo justamente de una reunión con Daniel Morón y no queremos apresurarnos. Queremos tomar una decisión muy fundada dado que se entraría a ocupar un cupo de extranjero. Wueremos tomar las precauciones y que el jugador que llegue sea un aporte", agregó.

En esa línea, Mosa asumió la urgencia de encontrar un refuerzo antes del cierre del mercado, aunque dejó en claro que no se tomarán decisiones apresuradas. “Sabemos que estamos contra el reloj, pero insisto, si no es mejor que lo que tenemos, creo que estamos preparados para quedarnos con lo que hay. Vamos a hacer los esfuerzos por traer otro jugador, sin duda", afirmó.

Ánibal Mosa y la opción de Víctor Dávila

Por otro lado, el presidente de Blanco y Negro abordó la posibilidad de fichar al atacante del América de México y fue categórico. “Lo de Dávila es muy complicado. Nosotros hicimos varias veces la consulta de Dávila y es complicadísimo”, señaló.

“De los otros nombres es mejor no hablar de ellos porque se enredan las cosas, pero sabemos que trabajamos contra el tiempo y cuando tengamos la información, se la hacemos saber", añadió, dejando prácticamente descartada la chance de sumar a Dávila.

Por último, Mosa abordó las declaraciones del representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edison Marchant, quien exigió un refuerzo de calidad para el equipo de Fernando Ortiz. “Nosotros queremos lo mismo. Cada vez que traemos a jugadores tratamos de colocar la máxima alternativa y de un nivel para que rindan en Colo Colo”, aseguró.

“Queremos lo mismo en el sentido de poder darle categoría al plantel, pero esos jugadores también de cierta manera ya no están o se escapan a un presupuesto demasiado alto, pero vamos a buscar con calma estos días que nos quedan", sentenció.

