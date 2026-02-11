Así puedes comenzar a convertir tu hogar en una casa inteligente sin gastar de más, según experta / Getty Images

Con la tecnología cada vez más avanzada, las personas constantemente buscan automatizar diferentes tareas que hacen diariamente para tener mayor comodidad o para gastar menos tiempo.

En ese contexto, las casas inteligentes asoman como uno de los avances que a muchos les gustaría incorporar en su propio hogar.

Si bien se puede creer que convertir una casa en inteligente implica grandes gastos, no sería tan así. La clave, es “sumar inteligencia a elementos que ya usamos”, explicó Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, en diálogo con ADN.cl.

¿Cómo convertir la casa en inteligente?

La experta detalló que “la clave no está en gastar mucho dinero, sino en identificar qué problema cotidiano queremos resolver. La domótica hoy está pensada para personas comunes, no solo para expertos“.

“Una casa inteligente integra dispositivos conectados a internet que permiten automatizar tareas diarias, optimizar el consumo energético y mejorar la seguridad”, agregó Acuña.

Para no gastar de más, la docente recomendó que se debería empezar por lo siguiente:

Enchufes inteligentes: son el punto de entrada más simple y económico. Permiten controlar cualquier aparato eléctrico desde el celular, programar horarios o apagar dispositivos a distancia, no necesitan instalación técnica y funcionan con WiFi. Son ideales para evitar consumos innecesarios, como estufas o lámparas que quedan encendidas, programar luces cuando no hay nadie en casa para simular presencia o reducir el consumo “fantasma” de equipos enchufados.

son el punto de entrada más simple y económico. Permiten controlar cualquier aparato eléctrico desde el celular, programar horarios o apagar dispositivos a distancia, no necesitan instalación técnica y funcionan con WiFi. Son ideales para evitar consumos innecesarios, como estufas o lámparas que quedan encendidas, programar luces cuando no hay nadie en casa para simular presencia o reducir el consumo “fantasma” de equipos enchufados. Iluminación inteligente: las ampolletas inteligentes reemplazan directamente a las tradicionales y permiten regular intensidad, horarios, incluso colores. Consiguen ahorro de energía, mejoran el confort visual y se pueden automatizar según las rutinas diarias. Basta comenzar con un solo foco en un espacio estratégico, como el living o el dormitorio.

las ampolletas inteligentes reemplazan directamente a las tradicionales y permiten regular intensidad, horarios, incluso colores. Consiguen ahorro de energía, mejoran el confort visual y se pueden automatizar según las rutinas diarias. Basta comenzar con un solo foco en un espacio estratégico, como el living o el dormitorio. Sensores de movimiento o de apertura: estos pequeños dispositivos permiten que la casa “reaccione”. Por ejemplo, encender luces al detectar movimiento, recibir alertas si se abre una puerta o apagar equipos cuando no hay nadie. Con poca inversión, permiten pasar del control manual a la automatización.

estos pequeños dispositivos permiten que la casa “reaccione”. Por ejemplo, encender luces al detectar movimiento, recibir alertas si se abre una puerta o apagar equipos cuando no hay nadie. Con poca inversión, permiten pasar del control manual a la automatización. Control por voz: los parlantes inteligentes de entrada permiten centralizar el control del hogar y ejecutar acciones con comandos simples. No son indispensables, pero mejoran significativamente la experiencia de uso y accesibilidad.

Por otro lado, Acuña manifestó que “la recomendación es avanzar paso a paso, aprendiendo con cada dispositivo antes de sumar uno nuevo. Uno de los errores más comunes es pensar que una casa inteligente debe construirse de forma completa e inmediata".

“Se puede comenzar con un solo dispositivo, aprender de su uso y luego sumar nuevas capas de automatización. Este enfoque no solo reduce costos, sino que permite adaptar la tecnología a los hábitos reales de las personas”, sentenció la especialista.