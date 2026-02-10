;

La comuna de Chile que desafió a la IA con una propuesta innovadora

50 vecinos de Quilicura se convirtieron en un “servidor humano” durante 12 horas para concientizar sobre el consumo del agua que utiliza esta tecnología.

Nicolás Lara Córdova

El avance de la tecnología ha provocado un impacto ambiental en diversas zonas del mundo. En el caso de la inteligencia artificial, el uso de agua para enfriar los servidores ha generado una escases de este recurso.

Por este motivo, y para buscar concientizar, la Corporación NGEN, creó la iniciativa Quili.ai donde 50 vecinos de la comuna de Quilicura reemplazaron el funcionamiento de un chatbot tradicional y respondieron a las diferentes chats en tiempo real.

En total, se procesaron más de 25 mil consultas provenientes de 68 países, las cuales eran respondidas por personas con diversos perfiles: enfermeras, traductores, adolescentes, adultos mayores, entre otros.

“La herramienta desarrollada permite visibilizar una problemática invitando a ser parte de ello y a tener conciencia de la huella hídrica del uso irresponsable de la inteligencia artificial”, explicó la cofundadora de la Corporación NGEN, Lorena Antimán a DW.

Quili.ai respondió consultas que abarcaban desde recomendaciones turísticas, hasta preguntas sobre crianza, solicitudes de dibujos de gatos o inquietudes emocionales.

En promedio, cada vecino respondió más de 40 consultas en conversaciones que se extendieron por unos 12 minutos.

