VIDEO. ¿Buscas un departamento de $90 millones? Este es el sueldo exacto que hay que ganar para poder comprarlo

Una simulación detalló cuál es el pie necesario para poder costear la propiedad. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

¿Buscas un departamento de $90 millones? Este es el sueldo exacto que hay que ganar para poder comprarlo

Los departamentos suelen ser un espacio ideal para las personas que buscan comprar una propiedad compacta y con una buena ubicación en zonas urbanas.

Eso sí, para poder comprarlo es necesario juntar una cierta cantidad de dinero para pagar el pie y luego tener el suficiente poder adquisitivo para costear el dividendo.

Ante ello, es que probablemente muchos se preguntan cuánto dinero deben ganar mensualmente para poder comprar un departamento en Chile.

¿Cuánto hay que ganar para comprar un departamento de $90 millones?

La cuenta de TikTok “Ruta Financiera” realizó una simulación para tener en cuenta cuánto dinero hay que ganan mensualmente para poder comprar un departamento de $90 millones.

En primer lugar, el usuario consideró un pie de $18 millones y un crédito hipotecario de un total de $72 millones.

“Si hacemos la simulación en BancoEstado y ponemos como plazo 30 años para pagar el crédito, nos arroja una tasa de interés del 4,19%”, explicó. De ser así el caso, el dividendo quedaría en un monto de $386.142.

Si la entidad bancaria espera que las personas ganen cuatro veces el valor del dividendo, el sueldo líquido necesario para adquirir el departamento debe ser de $1.544.568, de acuerdo con la simulación.

