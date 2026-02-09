El Jardín Chino en Chile: así es el rincón asiático en pleno Santiago que es gratis (y dónde se ubica)

La época estival suele ser una época ideal para visitar lugares rodeados de naturaleza, especialmente para quienes viven en ciudades concurridas como Santiago.

En caso de que te guste la cultura asiática, en Chile está el Jardín Chino que se ubica en plena capital y está rodeado de arquitectura del país oriental, es gratuito y queda en el interior de un conocido parque.

El Jardín Chino de Santiago fue inaugurado en 2006 como un regalo del gobierno chino a Chile tras los 46 años de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Así es el Jardín Chino de Santiago

En el interior del recinto, se pueden apreciar diversas estructuras simbólicas del país oriental como el Paifang que hay en la entrada del jardín y los senderos que bordean las inmediaciones del lugar.

Además, está rodeado de naturaleza, una laguna con flores de loto y una pérgola clásica de China en el corazón del recinto.

El usuario de TikTok @rodriurzua publicó un registro del lugar, al cual catalogó como “muy lindo” y como “un paseo tranquilo y precioso que abre una ventana de intercambio cultural entre nuestra patria y China”.

¿Dónde está y cómo llegar al Jardín Chino?

El Jardín Chino se ubica en el interior del Parque O’Higgins, en pleno Santiago, en la región Metropolitana. Para llegar, los visitantes deben acceder por el costado sur del parque (en la calle Rondizzoni). A continuación, la ubicación exacta: