El único club chileno en la Copa Libertadores Sub 20 ya tiene grupo definido: no es Colo Colo, la U ni la UC

Este martes, se realizó el sorteo de la Copa Libertadores Sub 20, que se disputará del 7 al 22 de marzo en Quito, Ecuador, y contará con un solo representante chileno: Santiago Wanderers.

Según informó la Conmebol en redes sociales, el cuadro de Valparaíso integrará el Grupo C junto a Belgrano (Argentina), Nacional (Uruguay) y Liga de Quito (Ecuador).

El Grupo A estará compuesto por el último campeón, Flamengo (Brasil), Independiente Medellín (Colombia), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

En tanto, en el Grupo B dirán presente Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Olimpia (Paraguay) y Universidad Católica (Ecuador).

Para esta edición, los tres equipos ubicados en la primera posición de cada grupo y el mejor segundo avazarán a las semifinales. El campeón del torneo jugará la Copa Intercontinental Sub 20 2026 contra el monarca de la Liga Juvenil de la UEFA 2025-26.