;

El único club chileno en la Copa Libertadores Sub 20 ya tiene grupo definido: no es Colo Colo, la U ni la UC

Santiago Wanderers será el único representante chileno en el torneo juvenil continental.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este martes, se realizó el sorteo de la Copa Libertadores Sub 20, que se disputará del 7 al 22 de marzo en Quito, Ecuador, y contará con un solo representante chileno: Santiago Wanderers.

Según informó la Conmebol en redes sociales, el cuadro de Valparaíso integrará el Grupo C junto a Belgrano (Argentina), Nacional (Uruguay) y Liga de Quito (Ecuador).

Revisa también:

ADN

El Grupo A estará compuesto por el último campeón, Flamengo (Brasil), Independiente Medellín (Colombia), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

En tanto, en el Grupo B dirán presente Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Olimpia (Paraguay) y Universidad Católica (Ecuador).

Para esta edición, los tres equipos ubicados en la primera posición de cada grupo y el mejor segundo avazarán a las semifinales. El campeón del torneo jugará la Copa Intercontinental Sub 20 2026 contra el monarca de la Liga Juvenil de la UEFA 2025-26.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad