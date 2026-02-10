Ñam y el arte de saborear en el Día de San Valentín: las mejores preparaciones para este 14 de febrero

En el marco del Día de San Valentín, el festival gastronómico Ñam 2026 propone una celebración distinta: saborear el verano con productos de estación, cocina consciente y coctelería con identidad.

Desde la organización destacan que esta época del año es ideal para “habitar la cocina desde el producto, el origen y la frescura”, y compartir en torno a una mesa que celebre el encuentro y el sabor.

La invitación no solo apunta a quienes asistirán al evento en abril, sino también a quienes deseen crear experiencias memorables en casa. Para ello, Ñam compartió una serie de recetas y preparaciones diseñadas para ser replicadas fácilmente, priorizando ingredientes como frutas, verduras y hierbas en su punto óptimo.

Cocina simple, honesta y de temporada: la propuesta de Ñam

La mirada curatorial del festival pone el foco en una gastronomía conectada con los ciclos naturales, que se aleja de las tendencias complejas para apostar por combinaciones simples pero precisas, técnicas que realzan el producto y una coctelería que acompaña sin imponerse.

“Más que centrarse en platos específicos, este enfoque releva una actitud gastronómica alineada con los valores de Ñam”, señalan desde la organización.

Salmón, papas y guisantes

Restaurante: Oda

Ingredientes (para dos personas):

- 2 filetes de salmón de 180 a 200 grs c/u

- 20 gr de aceite de oliva extra virgen

- Sal y pimienta, cantidad necesaria

- 120 gr de papa en cubos de 1 cm

- 60 gr de habas peladas

- 60 gr de arvejitas

- 120 gr de crema de leche

- 20 gr de agua

- Sal y pimienta (cantidad necesaria)

- 5 gr de tomillo fresco

- 30 gr de mantequilla

- 15 gr de alcaparras

Preparación

- Secar muy bien los filetes de salmón y salpimentar, dejar a temperatura ambiente 30 min antes de cocinar en la sartén.

- Calentar un sartén y agregar el aceite de oliva a las piezas de salmón (no al sartén), cuando se vea que está a buena temperatura, sellar por sus cuatro caras, uno a dos minutos por cada cara dependiendo el punto de cocción de preferencia. Agregar una cucharada de mantequilla de alcaparras y servir.

- Cocinar las papas a partir de agua fría con sal unos 5 a 8 minutos, retirar y enfriar. En la misma agua ya caliente agregar habas y arvejitas, cocinar por 3 minutos, retirar y enfriar.

- Calentar un sartén y agregar la crema, cuando hierva agregar las papas, arvejitas y habas. Salpimentar y agregar agua de ser necesario para soltar. Agregar tomillo fresco y servir.

Calentar la mantequilla en un sartén hasta que se funda y agregar alcaparras. Reservar.

Esmeralda

Bar: Siam Thai

Ingredientes (para dos personas):

- 60 ml ron blanco

- 90 ml licor de fruta (preparado con: 1000 gr de melón congelado, 400 ml de agua, 100 ml de syrup strong, 500 ml de licor de durazno, 500 ml de licor de melón, 25 g de ácido cítrico y 5 gr de sal fina)

- 4 gotas de salmuera de alcaparrón

- 2 hojas de albahaca

- Top soda

Gelificación de fruta

- 2 g de agar-agar

Preparación

Licor de fruta

- Añadir a la licuadora el melón congelado junto con agua y mezclar. Filtrar hasta obtener 700 ml de jugo de melón.

- Agregar el syrup strong, el licor de durazno, el licor de melón, el ácido cítrico y la sal fina.

- Batchear y reservar.

Gelificación

- Mezclar en la licuadora 120 ml de licor de fruta junto con el agar-agar hasta obtener una mezcla homogénea. Llevar a cocción hasta romper el hervor y verter en molde.

- Reservar en frío hasta que se gelifique, desmoldar y mantener en frío.

Montaje

- En dos vasos largos con hielo cristalino de igual longitud, verter directamente en cada uno:

- 45 ml de licor de fruta

- 30 ml de ron

- 2 gotas de salmuera de alcaparrón

- Completar con soda.

- Terminar cada cóctel con una hoja de albahaca y un trozo de gelificación de fruta.

Lengua Chacarera

Restaurante: La Fuente Chilena

Ingredientes (para dos personas):

- 2 unidades de pan criollo

- 340 gr de lengua laminada

- 160 gr de mayonesa

- 230 gr de tomates frescos, pelados y laminados

- 190 gr de porotos verde cocido

- 50 gr de ají verde cristal que aporta picor y aroma

- Un chorrito de aceite para freír

Preparación

- Abrir los panes en dos mitades (tapa y base).

- Disponer una película de aceite en plancha, colocar la lengua y sellar por ambos lados.

- Tostar ambas partes del pan criollo (tapa y base) en la plancha por dos minutos.

- Sobre la base ya tostada, disponer las láminas de lengua caliente y doradas.

- Sobre la lengua colocar el tomate pelado laminado, el poroto verde cocido y luego el ají verde cristal.

- Sobre la tapa del pan untar la mayonesa y tapar el sánguche.

Disfrutar.

El Jardín de los Aviadores

Bar: Siete Negronis

Ingredientes (para dos personas):

- 120 ml de Gin (London Dry).

- 60 ml de St Germain (licor de Flor de Sauco) (en caso que prefieran no nombrar marca.

- 60 ml de jugo de limón.

- 45 ml parte de goma simple.

Preparación

- Se coloca todo en una coctelera con mucho hielo.

- Se bate enérgicamente hasta que la coctelera esté bien helada.

- Colar muy bien al servir y decorar, como en el bar, con un pétalo de rosa para complementar el aroma y, obviamente, para enamorar.