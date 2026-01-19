Melvin y Mandarina del Limarí: los dos sabores de helado que buscan sorprender en el verano / William Chua

La heladería El Taller innovó con esta variedad para cautivar a los veraneantes.

Uno de los infaltables del verano para capear el calor son los helados artesanales. Entre los diversos sabores que se pueden encontrar hay dos que se han robado la atención este 2026: Melón con vino y Mandarina del Limarí.

La heladería El Taller ubicado en la comuna de Providencia sorprendió con esta variedad de sabores que buscan llamar la atención de los amantes de los helados.

“Lo lindo de este helado de Mandarina del Limarí es que está hecho sólo con jugo y con cuidado en los equilibrios. No le agregamos cosas para dulcificar artificialmente”, indicó Diego Lisoni, creador de la heladería El Taller, en conversación Las Últimas Noticias.

En relación al sabor Melón con vino, Lisoni explicó que “es muy delicado. Si la fruta está verde, no se desarrolla el azúcar y el sabor es plano. Si está pasado, aparece una sensación de perfume que no es agradable”.

“Usamos un Sauvignon blanc que es un vino enérgico. Junto al melón da un helado muy refrescante, muy ligado a la cultura universitaria”, complementó.

Estos helados se pueden encontrar desde los $3.500 en cualquiera de las sucursales de la heladería El Taller ubicadas en Santiago.