VIDEO. DT del Sevilla defiende a Alexis Sánchez tras ser pifiado en el último partido: “Hay una historia detrás de él”

El chileno ingresó en reemplazo de Akor Adams ante el Girona y la grada se manifestó en contra del cambio.

Javier Catalán

Las cosas no van bien para los chilenos en el Sevilla, que el domingo recién pasado volvió a ceder puntos importantes y está cada vez más cerca del descenso en La Liga.

Si Gabriel Suazo estuvo a punto de condenar a sus compañeros a la derrota con un penal en el último minuto, Alexis Sánchez tampoco vivió una jornada mejor, ya que al ingresar se llevó una fuerte pifia de los hinchas en el duelo ante el Girona.

El “Niño Maravilla” ingresó en el minuto 74 en reemplazo de Akor Adams, lo que provocó el enojo del Estadio Sánchez Pizjuán, que se molestó por la salida del nigeriano, uno de los goleadores del equipo.

La molestia de la afición caló hondo en el cuadro nervionense, por lo que el entrenador Matías Almeyda tuvo que salir a dar explicaciones por la sustitución y defendió el ingreso del delantero chileno.

Yo sé por qué tomo las decisiones. Mido que los jugadores salten, sé quién salta más, quién tiene más tiempo para cabecear y no importa si uno mide dos metros y el otro uno sesenta”, afirmó el técnico argentino.

Hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a lograr, y por eso fue el cambio. Nada te garantiza que porque deje gente alta vayas a hacer un gol de cabeza, porque de hecho todavía no hicimos ninguno. Tampoco los centros eran buenos. Entonces, el análisis futbolístico que hago es diferente”, sentenció Almeyda sobre el chileno.

