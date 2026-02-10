Desde el 13 de febrero, el transporte público de Santiago comenzará a operar con un nuevo medio de pago que permitirá utilizar tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago.

La medida se implementará inicialmente en todas las estaciones del Metro de Santiago y en el servicio Tren Nos–Estación Central, en modalidad de marcha blanca.

En entrevista con La Prueba de ADN, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, recalcó que la incorporación de este sistema no implica cambios en el valor del pasaje.

“Las tarifas son las mismas, sí, pero va a estar solamente disponible en Metro y en el Tren Central tramo Nos”, indicó, precisando que la extensión a los buses se concretaría más adelante: “Esperamos a fin de año ya tener esto habilitado también en buses”.

Este método no es nuevo

El secretario de Estado destacó que se trata de una tecnología ya utilizada en grandes ciudades del mundo y valoró su conveniencia para usuarios no habituales. “Es muy conveniente, por ejemplo, para el turista, para las personas que nos visitan de fuera de Santiago”, sostuvo.

Muñoz también subrayó que este mecanismo no es nuevo en el país y que ya se encuentra operativo en sistemas de transporte de regiones.

“En los buses de Chillán, Temuco, Copiapó y Punta Arenas ya se puede pagar con tarjeta bancaria”, afirmó, enfatizando que “en este período ha habido un esfuerzo muy sistemático por ir extendiendo los mecanismos de pago” para mejorar la experiencia de los usuarios.