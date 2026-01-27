Metro de Santiago estrena nuevo método de pago: Así funcionará a partir del 13 de febrero

Olvídate de cargar la Bip!: Así funcionará el nuevo método de pago del Metro a partir de febrero / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Estar apurado y darse cuenta de que no hay saldo en la Bip! dejará de ser un problema. Desde el 13 de febrero, los usuarios del Metro de Santiago y del Tren Nos–Estación Central tendrán un nuevo método de pago .

El nuevo sistema permitirá utilizar tarjetas de débito, crédito y prepago Visa y Mastercard con tecnología contactless, además de celulares y relojes inteligentes habilitados para pagos sin contacto.

Bastará con acercar el dispositivo al validador, de la misma forma en que hoy se usa la Bip!.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que la implementación será gradual. “Esta tecnología se incorpora de forma progresiva y controlada. En esta primera etapa estará disponible en Metro y el tren Nos, para posteriormente habilitarse en los buses, a fines de 2026”, indicó.

Los cobros se procesarán al cierre de la jornada, por lo que en la cartola bancaria aparecerá un solo cargo diario, que incluirá todos los viajes realizados . Además, para mantener la tarifa integrada entre Metro y tren Nos, será necesario usar el mismo medio de pago en ambos trayectos.

Desde Metro aclararon que este sistema solo aplicará para la tarifa adulta, no estará disponible para pasajes con beneficio —como estudiantes o adultos mayores— y no tendrá recargos, manteniendo el mismo valor que la Bip! y el QR.

