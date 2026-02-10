;

Luto en el mundo del básquetbol: muere Fabián Borro, presidente de FIBA Américas

El argentino falleció este miércoles a los 64 años, siendo considerado uno de los hombres más influyentes en el desarrollo de la disciplina en Sudamérica.

Javier Catalán

Foto: @chilelnb

Una lamentable noticia recibió el mundo del básquetbol este martes: falleció Fabián Borro, presidente de FIBA Américas.

El dirigente murió a los 64 años, tras una vida ligada al deporte, llegando a ser considerado uno de los hombres más influyentes en el desarrollo de la disciplina en Sudamérica.

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile se sumó a las masivas despedidas que ha recibido el argentino.

LNB lamenta profundamente el fallecimiento de Fabián Borro (1961-2026), presidente de FIBA Américas, y extiende sus condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad del básquetbol continental”, escribió la competencia en sus redes sociales.

“Borro fue uno de los dirigentes más influyentes del básquetbol en la región. Desde mayo de 2023 encabezó FIBA Américas, impulsando una agenda de desarrollo, gobernanza y articulación continental que tuvo impacto directo en el crecimiento y proyección del básquetbol en Chile, fortaleciendo puentes institucionales y elevando estándares para el ecosistema del deporte”, agregaron desde la liga nacional.

