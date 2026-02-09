Si algunos tenían dudas sobre Islam Makhachev cuando subió del peso ligero al welter, el luchador ruso las disipó de inmediato al vencer por paliza al campeón Jack Della Maddalena en su primera pelea en las 170 libras, en noviembre de 2025.

El ahora monarca de una de las divisiones más exigentes de la UFC se mantiene entrenando a la espera de la confirmación de su primera defensa del título, la cual ha generado gran expectativa por los potentes rivales que asoman en el horizonte.

Ian Garry, Carlos Prates o Ilia Topuria, subiendo nuevamente de categoría, son algunos de los nombres que han tomado fuerza para medirse ante el pupilo prodigio de Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, en las últimas horas fue un latino quien aseguró que él sería el siguiente rival del daguestaní.

Se trata de Michael Morales, luchador ecuatoriano y actual top 3 del ranking del peso welter, quien en una transmisión de KICK para el canal del streamer colombiano Westcol reveló que se medirá ante Islam en junio.

“Ya en junio hay pelea. Si Dios quiere, por el cinturón”, dijo el artista marcial mixto, que cuenta con un récord invicto de 19-0 y viene de vencer a Sean Brady en la misma cartelera donde Makhachev se convirtió en campeón.

Una pelea de ensueño para el joven ecuatoriano de 26 años, aunque aún resta la confirmación oficial por parte de la UFC, que seguramente está evaluando distintas opciones para definir quién será el próximo retador del mejor libra por libra de la actualidad.