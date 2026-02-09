;

VIDEO. ¡Bombazo en la UFC! Latino filtra que peleará ante Islam Makhachev por el cinturón de peso welter

Michael Morales se adelantó a nombres como Carlos Prates e Ian Garry y reveló, de manera inédita, que enfrentará al pupilo de Khabib Nurmagomedov.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Si algunos tenían dudas sobre Islam Makhachev cuando subió del peso ligero al welter, el luchador ruso las disipó de inmediato al vencer por paliza al campeón Jack Della Maddalena en su primera pelea en las 170 libras, en noviembre de 2025.

El ahora monarca de una de las divisiones más exigentes de la UFC se mantiene entrenando a la espera de la confirmación de su primera defensa del título, la cual ha generado gran expectativa por los potentes rivales que asoman en el horizonte.

Ian Garry, Carlos Prates o Ilia Topuria, subiendo nuevamente de categoría, son algunos de los nombres que han tomado fuerza para medirse ante el pupilo prodigio de Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, en las últimas horas fue un latino quien aseguró que él sería el siguiente rival del daguestaní.

Revisa también:

ADN

Se trata de Michael Morales, luchador ecuatoriano y actual top 3 del ranking del peso welter, quien en una transmisión de KICK para el canal del streamer colombiano Westcol reveló que se medirá ante Islam en junio.

Ya en junio hay pelea. Si Dios quiere, por el cinturón”, dijo el artista marcial mixto, que cuenta con un récord invicto de 19-0 y viene de vencer a Sean Brady en la misma cartelera donde Makhachev se convirtió en campeón.

Una pelea de ensueño para el joven ecuatoriano de 26 años, aunque aún resta la confirmación oficial por parte de la UFC, que seguramente está evaluando distintas opciones para definir quién será el próximo retador del mejor libra por libra de la actualidad.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad