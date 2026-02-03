;

Bombazo en la NBA: uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia cambia de equipo

James Harden deja Los Angeles Clippers en una decisión que toma por sorpresa a los amantes del baloncesto.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Tanner Pearson/Clarkson Creative

La NBA se paraliza por uno de los traspasos más importantes del actual período de intercambios: James Harden deja Los Angeles Clippers.

Según reporta ESPN, “The Beard” pasará directamente a los Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland y una elección de segunda ronda del Draft.

Considerado uno de los mejores jugadores ofensivos de todos los tiempos en la NBA, el “Barbón”, de acuerdo con distintos medios especializados, tomó la decisión de arribar a los “Cavs” con el objetivo de volver a competir seriamente por títulos, algo que se veía cada vez más lejano en los Clippers.

El irregular inicio de temporada en Los Ángeles llevó a Harden a replantearse su continuidad, pese a que era considerado uno de los pilares del ambicioso proyecto que lideran Kawhi Leonard y el entrenador Tyronn Lue.

Con su llegada a Cleveland, Harden se suma a un equipo joven y competitivo, que busca dar el salto definitivo en la Conferencia Este, mientras que los Clippers apuestan por una renovación profunda tras no cumplir las expectativas. Un movimiento que reconfigura el mercado y promete tener impacto inmediato en la lucha por el campeonato.

