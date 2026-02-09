;

Permiso de circulación: los montos del nuevo SOAP y qué hacer si contrataste el seguro antes de la Ley Jacinta

Conozca el detalle de las coberturas actualizadas y qué ocurre con los seguros contratados antes del 7 de febrero de este año.

Mario Vergara

Permiso de circulación: los montos del nuevo SOAP y qué hacer si contrataste el seguro antes de la Ley Jacinta

A partir de este lunes 9 de febrero, el mercado asegurador chileno inicia una nueva era. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la emisión de las nuevas pólizas para el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y su versión para extranjeros (SOAPEX), incorporando las exigencias de la recién publicada Ley Jacinta (N° 21.797).

¿Cuáles son los principales cambios?

La nueva normativa no solo aumenta la cuantía de los beneficios, sino que también agiliza los procesos burocráticos en momentos críticos. Los cambios clave son:

  1. Duplicación de montos: Se elevan significativamente los límites de las indemnizaciones.
  2. Celeridad en el pago: En caso de fallecimiento, las aseguradoras ahora tienen un plazo de 7 días hábiles para pagar (antes eran 10).
  3. Nuevas Pólizas: Se crearon los códigos POL320260028 (SOAP) y POL320260029 (SOAPEX) para distinguir los nuevos contratos.

Tabla de nuevas coberturas (Valores por persona)

Siniestro / GastoNueva Cobertura (Ley Jacinta)
Muerte600 UF
Incapacidad permanente total600 UF
Incapacidad permanente parcialHasta 400 UF
Gastos médicos hospitalariosHasta 600 UF

¿Qué pasa con los seguros ya contratados?

Es importante que los conductores comprendan que, debido al ciclo de renovación de permisos de circulación, coexistirán dos tipos de coberturas hasta marzo de 2027:

  • Seguros suscritos antes del 7 de febrero de 2026: Siguen siendo válidos, pero mantienen las condiciones antiguas (coberturas menores y plazos de 10 días).
  • Seguros contratados desde hoy: Cuentan automáticamente con los beneficios de la Ley Jacinta.

La CMF ya modificó las circulares que regulan el formato del certificado que se entrega a los propietarios de vehículos, el cual debe incluir los nuevos códigos de depósito. Con esto, las compañías de seguros quedan facultadas para iniciar la comercialización masiva de este nuevo estándar de protección para víctimas de accidentes de tránsito.

