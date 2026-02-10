;

¿Cómo obtener combustible gratis? Así es la inédita oferta de una bencinera chilena que comenzó esta semana

La iniciativa fue confirmada por la empresa en sus redes sociales. Según detallaron, el beneficio estará disponible solo durante una hora al día en estaciones seleccionadas.

Javier Méndez

Una inédita promoción está causando furor entre algunos automovilistas. Se trata de “La Hora Copec”, una campaña impulsada por la empresa Copec, que regala combustible durante una hora diaria en estaciones de servicio seleccionadas.

Según detalló la compañía a través de sus redes sociales y página oficial, la promoción funciona entre las 16:00 y 17:00 horas, pero solo en una estación distinta cada día. La primera jornada se realizó en Rancagua este lunes 9 de febrero, donde decenas de conductores llegaron a aprovechar el beneficio.

¿Cómo saber dónde se activa cada día el combustible gratis de Copec?

Copec informó que el anuncio de la estación elegida se realiza a través de su cuenta de Instagram oficial, todos los días a las 15:30 horas. El beneficio estará disponible hasta agotar stock y contempla una carga máxima por vehículo de $120.000 en litros equivalentes, sin posibilidad de repetir el canje ese mismo día.

Además, los usuarios pueden acumular puntos Copec durante la carga simplemente dictando su RUT en caja, tal como en una compra tradicional.

“Cada día rige en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas”, explicó la compañía en un post reciente agregando que la promoción se mantendrá durante el mes de febrero.

La medida busca incentivar la fidelización de los clientes y expandirse a comunas de todas las regiones.

