Quiebra conocida empresa chilena de alimentos con deuda millonaria: se encontraba en los grandes supermercados

La firma Altas Cumbres Group, proveedora de marcas propias de lácteos para supermercados como Unimarc, Tottus y Cencosud, solicitó su liquidación voluntaria ante el 11º Juzgado Civil de Santiago.

El grupo, vinculado al empresario Jorge Sánchez Hanisch, arrastra deudas que superan los $6.300 millones, lo que hizo insostenible su operación.

Fundada en 2019, la compañía enfrentó un cúmulo de eventos adversos que comprometieron su estabilidad, desde el estallido social hasta la pandemia, pasando por robos y pérdida de contratos clave.

Según el detalle entregado en tribunales, la empresa adeuda más de $3.730 millones a proveedores y cerca de $2.000 millones en compromisos comerciales, además de $402 millones a la Tesorería General.

Contratos ajustados, robos y pandemia: las causas tras la caída

En el documento judicial, la defensa legal de la empresa afirma que “la administración agotó todos los esfuerzos humanos y financieros para revertir la crisis”, pero que la magnitud de la insolvencia dejó sin margen de acción.

Entre las causas, destaca el impacto del estallido social, que “generó disrupciones críticas en las cadenas de suministro”, y la pandemia del Covid-19, que afectó la rotación de inventarios y planificación financiera.

Además, Altas Cumbres fue víctima de reiterados robos, lo que agudizó la crisis. La firma también denunció que los contratos con supermercados imponían márgenes “extremadamente estrechos” que no permitían renegociar precios ni condiciones de pago, profundizando el desequilibrio.

El “punto de inflexión”, según la presentación judicial, fue la pérdida de contratos con dos marcas de retailers y el quiebre de relación con un proveedor estratégico.

La compañía operaba en el Fundo Talhuén de Requínoa, Región de O’Higgins, donde mantenía maquinaria y equipos valorizados en poco más de $382 millones.