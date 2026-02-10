;

VIDEO. La dura frase de Carlos Caszely sobre Javier Correa: “Es un jugador que pierde más goles de los que hace”

En diálogo con Los Tenores de ADN, el “Rey del metro cuadrado” analizó el complejo momento que atraviesa Colo Colo.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo atraviesa un complejo momento y una voz más que autorizada para analizar la situación en el Estadio Monumental es Carlos Humberto Caszely.

El máximo goleador en la historia de los albos presentó su nuevo libro, “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”, en Los Tenores de ADN, instancia en la que también realizó un crudo análisis del presente del “Cacique”.

Consultado por Javier Correa, el delantero del cuadro popular, señaló: “Correa es un hombre que pierde más goles de los que hace, pero está ahí. Lo que pasa es que tiene otras cualidades: retrocede bien, va a las orillas y juega bien al fútbol. Lo que le falta es convertir más de las que se pierde”.

Revisa también:

ADN

A partir de eso, también se refirió a Yastin Cuevas y al aporte de los canteranos en el triunfo ante Everton. “Hay tres o cuatro chicos que, para mí, en vez de traer ocho jugadores de medio pelo, deberían tener más oportunidades”, afirmó el “Rey del metro cuadrado” sobre la cantera alba.

“Por ejemplo, los chicos que entraron contra Limache (Leandro Hernández y Francisco Marchant) jugaron bien los primeros 45 minutos. Si el problema fue la defensa, ¿por qué los sacas si estaban jugando bien? Ese es el problema que veo yo”, añadió.

Esto lo llevó a criticar a los entrenadores que no confían plenamente en los jóvenes. “Cuando dicen: ‘a este chico hay que llevarlo con cuidado, meterlo de a poco’, yo digo: cresta, los grandes jugadores, partiendo por el más grande de todos, Elías Figueroa, jugaron a los 17 años; Leonel Sánchez, a los 17; Alexis Sánchez, Arturo Vidal y muchos más que fueron grandes figuras”, afirmó el exdelantero de 75 años.

No es problema de la cancha, es problema del entorno. Como vivimos en un mundo tan mediático, quieren que un chico de 17 años sea Pelé. Como decía el gran maestro Luis ‘El Zorro’ Álamos, a los chicos de Colo Colo, la U y la UC denles cinco partidos y después de eso empiecen a criticarlos; pero en esos cinco partidos ya tienen que mostrar lo que aprendieron en cadetes”, sentenció Caszely.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad