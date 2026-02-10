Colo Colo atraviesa un complejo momento y una voz más que autorizada para analizar la situación en el Estadio Monumental es Carlos Humberto Caszely.

El máximo goleador en la historia de los albos presentó su nuevo libro, “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”, en Los Tenores de ADN, instancia en la que también realizó un crudo análisis del presente del “Cacique”.

Consultado por Javier Correa, el delantero del cuadro popular, señaló: “Correa es un hombre que pierde más goles de los que hace, pero está ahí. Lo que pasa es que tiene otras cualidades: retrocede bien, va a las orillas y juega bien al fútbol. Lo que le falta es convertir más de las que se pierde”.

A partir de eso, también se refirió a Yastin Cuevas y al aporte de los canteranos en el triunfo ante Everton. “Hay tres o cuatro chicos que, para mí, en vez de traer ocho jugadores de medio pelo, deberían tener más oportunidades”, afirmó el “Rey del metro cuadrado” sobre la cantera alba.

“Por ejemplo, los chicos que entraron contra Limache (Leandro Hernández y Francisco Marchant) jugaron bien los primeros 45 minutos. Si el problema fue la defensa, ¿por qué los sacas si estaban jugando bien? Ese es el problema que veo yo”, añadió.

Esto lo llevó a criticar a los entrenadores que no confían plenamente en los jóvenes. “Cuando dicen: ‘a este chico hay que llevarlo con cuidado, meterlo de a poco’, yo digo: cresta, los grandes jugadores, partiendo por el más grande de todos, Elías Figueroa, jugaron a los 17 años; Leonel Sánchez, a los 17; Alexis Sánchez, Arturo Vidal y muchos más que fueron grandes figuras”, afirmó el exdelantero de 75 años.

“No es problema de la cancha, es problema del entorno. Como vivimos en un mundo tan mediático, quieren que un chico de 17 años sea Pelé. Como decía el gran maestro Luis ‘El Zorro’ Álamos, a los chicos de Colo Colo, la U y la UC denles cinco partidos y después de eso empiecen a criticarlos; pero en esos cinco partidos ya tienen que mostrar lo que aprendieron en cadetes”, sentenció Caszely.