Blanco y Negro va al TAS: la versión de Colo Colo ante la sanción de la FIFA por el fichaje de Javier Correa

Según información de ADN Deportes, los albos están apelando ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo el fallo a favor de Estudiantes de La Plata.

Colo Colo suma un nuevo problema a su complicado arranque de 2026. Ahora, fue sancionado por la FIFA por una millonaria deuda con Estudiantes de La Plata en el fichaje de Javier Correa.

Según revelaron distintos medios argentinos, la Federación Internacional de Fútbol falló a favor del club “Pincharrata”, que reclamaba que los albos no pagaron una cuota de 269 mil dólares correspondiente a la transferencia del delantero.

Ante esto, el Tribunal de la FIFA determinó que Blanco y Negro deberá abonar la cifra antes mencionada y, además, pagar un interés del 5% anual junto con una multa de 186 mil dólares, dejando la deuda total en 459.000 dólares.

La versión de Colo Colo

ADN Deportes se puso en contacto con la dirigencia del “Cacique”, quienes aseguraron que se trata de un conflicto antiguo y que el caso ya está siendo apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Según indicaron a este medio, Colo Colo argumenta que el pago por el pase del futbolista fue realizado íntegramente y dentro de los plazos establecidos.

Un incidente que podría extenderse en el tiempo en Blanco y Negro y que eventualmente afectaría la planificación del plantel 2026, justo a horas de que los directores se reunieran con la misión de analizar posibles nuevos refuerzos en este mercado.

