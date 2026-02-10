En la edición de Los Tenores de este martes 10 de febrero, nuestros panelistas comentaron como se vienen las “semanas claves” en los tres grandes después de lo sucedido en las primeras dos fechas de la Liga de Primera.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Patricio Barrera, Rodrigo Hernández y Carlos Costas analizaron el complejo momento que atraviesa ‘Paqui’ Meneghini en la U, así como también la opción de que Colo Colo vuelva a abrir la billetera para sumar más refuerzos.

Además comentaron la victoria de Unión La Calera, cuadro ‘cementero’ que es uno de los líderes del Campeonato Nacional junto a O’Higgins de Rancagua.

El buen momento de los jugadores chilenos en el fútbol argentino, las declaraciones de Felipe González tras dejar el arbitraje y el nuevo rival de La Roja para el mes de junio en la previa del Mundial 2026, también fue analizado por el programa.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 10 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.