Junji reconoce $5.547 millones pendientes por licencias médicas rechazadas tras informe de Contraloría

El organismo afirmó que gran parte de los recursos ya fue cobrada, precisó cifras pendientes y señaló gestiones administrativas y judiciales en curso.

Martín Neut

Cnntraloria - Junji

Cnntraloria - Junji / Diego Martin

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) se refirió al informe de la Contraloría General de la República que advirtió la falta de recuperación de $20.916 millones asociados a licencias médicas rechazadas entre 2017 y 2024.

El documento del ente fiscalizador señala que 1.045 funcionarios acumularon licencias por “enfermedad o accidente común” por más de dos años de forma intermitente, lo que generó 60.958 licencias no recuperadas.

A través de una declaración, Junji aseguró que “se han ejecutado las acciones que corresponden dentro del marco normativo vigente y que se dará respuesta al órgano contralor en los plazos establecidos”.

Añadió que el trabajo se está abordando con “responsabilidad y premura”, en línea con “el compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos”.

“Ya había adoptado medidas concretas”

Respecto de los montos, la institución aclaró que “del total indicado de recursos no recuperados, de $20.916 millones, lo efectivamente no recuperado está asociado a licencias rechazadas, lo que asciende a $5.547 millones”.

Además, indicó que “durante 2024 se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones”.

Finalmente, Junji sostuvo que existen licencias “notificadas en curso de recuperación” y que, en el caso de licencias antiguas y de exfuncionarios, “la institución ya había adoptado medidas concretas, incluyendo la derivación a instancias judiciales cuando corresponde”.

