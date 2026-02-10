Junji reconoce $5.547 millones pendientes por licencias médicas rechazadas tras informe de Contraloría

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) se refirió al informe de la Contraloría General de la República que advirtió la falta de recuperación de $20.916 millones asociados a licencias médicas rechazadas entre 2017 y 2024.

El documento del ente fiscalizador señala que 1.045 funcionarios acumularon licencias por “enfermedad o accidente común” por más de dos años de forma intermitente, lo que generó 60.958 licencias no recuperadas.

A través de una declaración, Junji aseguró que “se han ejecutado las acciones que corresponden dentro del marco normativo vigente y que se dará respuesta al órgano contralor en los plazos establecidos”.

Añadió que el trabajo se está abordando con “responsabilidad y premura”, en línea con “el compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos”.

“Ya había adoptado medidas concretas”

Respecto de los montos, la institución aclaró que “del total indicado de recursos no recuperados, de $20.916 millones, lo efectivamente no recuperado está asociado a licencias rechazadas, lo que asciende a $5.547 millones”.

Además, indicó que “durante 2024 se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones”.

Finalmente, Junji sostuvo que existen licencias “notificadas en curso de recuperación” y que, en el caso de licencias antiguas y de exfuncionarios, “la institución ya había adoptado medidas concretas, incluyendo la derivación a instancias judiciales cuando corresponde”.