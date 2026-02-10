Informe PDI acredita que Guillermo Maripán compartió imágenes íntimas de Carmen Castillo: “Si quiere jugar a esto, no me voy a callar”

Un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI ha complicado la situación judicial del seleccionado nacional Guillermo Maripán, al establecer su responsabilidad en la filtración de imágenes íntimas de su expareja, Carmen Castillo.

La investigación, enmarcada en la causa por difusión de registros de contenido sexual sin consentimiento (Art. 161 D del Código Penal), determinó que el futbolista tuvo la intención explícita de difundir el material privado como represalia tras el término de su vínculo sentimental.

La evidencia del chat con “Infama”

Según el documento policial, al que tuvo acceso Radio ADN, se logró acreditar que Maripán se contactó vía Instagram con el perfil de farándula “Infama” para ofrecer el contenido.

La PDI verificó que el jugador envió una fotografía en modalidad “efímero” (que se borra tras ser vista una vez) correspondiente a una captura de pantalla de su conversación privada de WhatsApp con Castillo. En dicha imagen se visualizaba un video de connotación sexual que la víctima le había enviado exclusivamente a él en un contexto de intimidad el 24 de diciembre de 2024.

El informe destaca un mensaje clave enviado por la cuenta verificada de Maripán al medio de espectáculos, evidenciando su intención de exponer a la víctima:

“Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia. Pero ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar”.

Conclusiones de la policía

Tras analizar las pruebas, que incluyen capturas de pantalla aportadas por la víctima y testimonios de testigos, la PDI concluyó que Maripán “incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada”.

Los detectives establecieron que el acto fue motivado por un conflicto interpersonal. Según la declaración de la víctima y testigos, el futbolista reaccionó con “conductas erráticas” y ofensivas luego de que Castillo decidiera poner fin a la relación para volver con su expareja.

Aunque el portal “Infama” decidió no publicar el video por considerar que constituía un delito, confirmaron a la defensa de la víctima que el jugador dio a entender que, si ellos no lo hacían, buscaría otros medios para difundirlo.

Diligencias pendientes

Hasta la fecha de emisión del informe, la policía no había logrado tomar declaración ni revisar los dispositivos de Maripán. Su defensa argumentó inicialmente que el jugador se encontraba concentrado con la Selección Nacional y, posteriormente, solicitó coordinar las diligencias directamente con el Ministerio Público para revisar primero los antecedentes de la carpeta investigativa.

Ante la evidencia de que el imputado estaba dispuesto a usar cualquier canal para la difusión, la PDI sugirió a la Fiscalía reiterar la orden de incautación de los dispositivos tecnológicos de Maripán y solicitar a Meta los datos del dueño de la cuenta “Infama” para obtener más antecedentes