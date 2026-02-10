Hallan con vida a soldado conscripto desaparecido en Pozo Almonte desde hace 6 días: “Se encontraba en buenas condiciones”

El Ejército informó este martes el hallazgo con vida de un soldado conscripto que permanecía desaparecido desde el 4 de febrero en Pozo Almonte, región de Tarapacá.

El uniformado fue ubicado en la ciudad de Iquique y se encuentra “en buenas condiciones”, según confirmó la institución.

De acuerdo con la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”, el conscripto no se presentó a su unidad en la fecha correspondiente (4 de febrero), lo que derivó en una denuncia por presunta desgracia y en un procedimiento encabezado por la Policía de Investigaciones.

En un comunicado, la brigada señaló que el soldado “se encontraba haciendo uso de su permiso de franco” y que fue encontrado “en buenas condiciones en la ciudad de Iquique”.

Dos casos aislados

Desde la unidad militar indicaron además que “se ha mantenido permanente contacto con la familia del conscripto, la que actualmente se encuentra con él”, reafirmando el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Este hecho se conoce a pocas horas de confirmarse el fallecimiento de otro soldado conscripto de la misma brigada en Iquique, caso que es investigado por la Fiscalía Militar y que, preliminarmente, correspondería a un suicidio.

Desde el Ejército recalcaron que se trata de dos situaciones aisladas, sin relación entre sí.