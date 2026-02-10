;

Hallan con vida a soldado conscripto desaparecido en Pozo Almonte desde hace 6 días: “Se encontraba en buenas condiciones”

El Ejército informó que el uniformado fue ubicado en Iquique tras una denuncia por presunta desgracia, mientras otro caso de la misma brigada es investigado por la Fiscalía Militar.

Martín Neut

Nayadet Oyarzún

Militares - Ejercito

Militares - Ejercito / Rodrigo Saenz

El Ejército informó este martes el hallazgo con vida de un soldado conscripto que permanecía desaparecido desde el 4 de febrero en Pozo Almonte, región de Tarapacá.

El uniformado fue ubicado en la ciudad de Iquique y se encuentra “en buenas condiciones”, según confirmó la institución.

De acuerdo con la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”, el conscripto no se presentó a su unidad en la fecha correspondiente (4 de febrero), lo que derivó en una denuncia por presunta desgracia y en un procedimiento encabezado por la Policía de Investigaciones.

Revisa también:

ADN

En un comunicado, la brigada señaló que el soldado “se encontraba haciendo uso de su permiso de franco” y que fue encontrado “en buenas condiciones en la ciudad de Iquique”.

Dos casos aislados

Desde la unidad militar indicaron además que “se ha mantenido permanente contacto con la familia del conscripto, la que actualmente se encuentra con él”, reafirmando el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Este hecho se conoce a pocas horas de confirmarse el fallecimiento de otro soldado conscripto de la misma brigada en Iquique, caso que es investigado por la Fiscalía Militar y que, preliminarmente, correspondería a un suicidio.

Desde el Ejército recalcaron que se trata de dos situaciones aisladas, sin relación entre sí.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad