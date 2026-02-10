Amplio operativo policial por carabinero parapetado en Santiago Centro tras denuncia de violencia intrafamiliar
El GOPE y varias patrullas trabajan en el lugar. El sujeto permanece armado en su departamento mientras se desarrolla el operativo.
Carabinero parapetado en Santiago tras denuncia de violencia intrafamiliar
Un operativo policial se desarrolla esta tarde en el centro de Santiago, en la esquina de Bascuñán Guerrero con Lincoln, por un carabinero parapetado en su departamento.
El procedimiento cuenta con la participación del GOPE, al menos dos carros especializados y varias radiopatrullas.
Según antecedentes preliminares, la situación se originó tras una denuncia por violencia intrafamiliar, en un domicilio fiscal.
Al llegar los funcionarios al domicilio, la pareja del sujeto les informó que se mantenía dentro del inmueble con un arma de fuego. Carabineros pidió mantener distancia por seguridad.
Destaca la presencia de una ambulancia del Hospital de Carabineros, poco habitual en procedimientos civiles, lo que refleja la complejidad del operativo, que sigue en desarrollo mientras se espera información oficial.
