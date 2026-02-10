Amplio operativo policial por carabinero parapetado en Santiago Centro tras denuncia de violencia intrafamiliar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un operativo policial se desarrolla esta tarde en el centro de Santiago, en la esquina de Bascuñán Guerrero con Lincoln, por un carabinero parapetado en su departamento.

El procedimiento cuenta con la participación del GOPE, al menos dos carros especializados y varias radiopatrullas.

Según antecedentes preliminares, la situación se originó tras una denuncia por violencia intrafamiliar, en un domicilio fiscal.

Al llegar los funcionarios al domicilio, la pareja del sujeto les informó que se mantenía dentro del inmueble con un arma de fuego. Carabineros pidió mantener distancia por seguridad.

Destaca la presencia de una ambulancia del Hospital de Carabineros, poco habitual en procedimientos civiles, lo que refleja la complejidad del operativo, que sigue en desarrollo mientras se espera información oficial.