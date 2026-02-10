Incendio en Independencia afecta a 3 casas: decenas de vecinos fueron evacuados ante riesgo de propagación

Un voraz incendio registrado en la comuna de Independencia ha movilizado a decenas de compañías de Bomberos.

La emergencia se registró en horas de la madrugada en una casa ubicada en el sector de Av. Fermín Vivaceta con Colón, específicamente en vivienda tomada como casa ocupa.

Las llamas se propagaron hacia otras dos casas del lugar, lo cual motivó el despliegue de más de 10 carros de Bomberos, además de casi un centenar de voluntarios.

Debido a esta emergencia, al menos 30 personas fueron evacuadas, y de momento, no se registran personas heridas.

Ante los trabajos en el lugar, el tránsito en Colón al oriente, entre Av. Fermín Vivaceta y Padre José Cifuentes Grez, se encuentra restringido.