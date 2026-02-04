GORE Tarapacá responde a informe de Contraloría y anuncia revisión de gastos del 8% FNDR / VICTOR HUENANTE

El Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá emitió una declaración pública tras la difusión del informe final N° 510 de la Contraloría General de la República, documento que detectó observaciones administrativas en proyectos financiados mediante el fondo concursable 8% del FNDR.

Según explicó la entidad, una de las principales observaciones apunta a la falta de acreditación de gastos por parte de algunas organizaciones sociales beneficiadas. Ante esto, el GORE aseguró que inició procesos de revisión administrativa y, en determinados casos, solicitudes de reintegro de recursos.

Además, indicó que se encuentra apoyando a juntas de vecinos, clubes e instituciones para que completen sus rendiciones dentro del plazo de 60 días desde la notificación del informe, junto con la realización de talleres especiales para facilitar el proceso.

En relación con situaciones catalogadas como posibles conflictos de interés, el gobierno regional señaló que estos se producirían entre miembros de directivas de organizaciones beneficiadas y proveedores contratados por las mismas.

Frente a estos casos, afirmó que ya se solicitó la devolución de los recursos involucrados.

Asimismo, el GORE sostuvo que el informe del organismo contralor no detecta faltas graves a la probidad administrativa por parte de sus autoridades o equipos, sino observaciones de carácter administrativo.

No obstante, informó que el 10 de diciembre de 2025 instruyó un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades internas.