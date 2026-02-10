Di Mondo concreta millonaria demanda contra Mega tras polémica por reality grabado en Perú

Di Mondo presentó una demanda laboral contra Mega por un monto de $705 millones, en el marco de la polémica que arrastra desde hace meses tras su frustrada participación en el reality “El Internado”, donde había sido anunciado como el primer concursante confirmado para 2025.

El conflicto comenzó a hacerse público hace cerca de tres meses, cuando el influencer explicó las razones de su ausencia en el programa. Según relató en distintas entrevistas, la producción lo trasladó a Perú para grabar el reality con una visa de turista y bajo ese estatus habría trabajado durante una jornada, situación que calificó como irregular.

Mega Ampliar

A raíz de lo anterior, el 24 de noviembre decidió autodenunciarse ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú (Sunafil).

En ese contexto, Di Mondo sostuvo entonces que su decisión respondía a una convicción personal de cumplir con la ley.

La disputa escaló recientemente cuando la propia celebridad aseguró, en el matinal “Tu Día” de Canal 13, que desde el 31 de octubre envió correos electrónicos a ejecutivos de Mega sin recibir respuesta. “Este 3 de febrero hice la demanda laboral a Mega por $705.000.000, por todas las irregularidades de las visas, otras no solo serias”, señaló en el programa.