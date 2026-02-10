;

Di Mondo concreta millonaria demanda contra Mega tras polémica por reality grabado en Perú

El influencer acusa graves irregularidades laborales y migratorias en su frustrada participación en el programa.

Nelson Quiroz

Di Mondo celebró San Valentín con su novio | Instagram

Di Mondo celebró San Valentín con su novio | Instagram

Di Mondo presentó una demanda laboral contra Mega por un monto de $705 millones, en el marco de la polémica que arrastra desde hace meses tras su frustrada participación en el reality “El Internado”, donde había sido anunciado como el primer concursante confirmado para 2025.

El conflicto comenzó a hacerse público hace cerca de tres meses, cuando el influencer explicó las razones de su ausencia en el programa. Según relató en distintas entrevistas, la producción lo trasladó a Perú para grabar el reality con una visa de turista y bajo ese estatus habría trabajado durante una jornada, situación que calificó como irregular.

ADN

Mega

A raíz de lo anterior, el 24 de noviembre decidió autodenunciarse ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú (Sunafil).

Revisa también

ADN

En ese contexto, Di Mondo sostuvo entonces que su decisión respondía a una convicción personal de cumplir con la ley.

La disputa escaló recientemente cuando la propia celebridad aseguró, en el matinal “Tu Día” de Canal 13, que desde el 31 de octubre envió correos electrónicos a ejecutivos de Mega sin recibir respuesta. “Este 3 de febrero hice la demanda laboral a Mega por $705.000.000, por todas las irregularidades de las visas, otras no solo serias”, señaló en el programa.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad