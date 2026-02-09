“Vine buscando cobre y encontré oro...”: influencer destaca ciudad chilena por un hito único en Sudamérica

Una ciudad del norte de Chile continúa sorprendiendo a los turistas extranjeros por una gran innovación tecnológica y ecológica por un hito único en Sudamérica.

El usuario @alirioreal_ destacó a Copiapó por ser la primera ciudad del continente en tener a toda su flota de transporte público en buses eléctricos. .

“Vine buscando cobre y encontré oro. Chile nunca me ha dejado mal, nunca deja de sorprenderme, nunca deja de impactarme y nunca deja de innovar”, comenzó el influencer en su video.

“En Chile se suele pensar que Santiago es Chile, pero no, yo les quiero mostrar una ciudad que está pasando desapercibida y vaya que tiene novedades”, comentó Alirio destacando a Copiapó.

El creador de contenidos mostró el funcionamiento de los buses eléctricos que ya circulan por las calles del norte de Chile y, además, dio a conocer en su video el Terminal Terrapuerto Atacama, lugar donde se pueden llegar a cargar 52 buses de manera simultánea.

Actualmente, Copiapó cuenta con 121 buses eléctricos que ya están operativos en la ciudad.

En su canal de YouTube, Alirio Real destacó a la ciudad de la Región de Atacama como “la ciudad de Chile que ya vive en el futuro.