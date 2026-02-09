;

VIDEO. “Vine buscando cobre y encontré oro...”: influencer destaca ciudad chilena por un hito único en Sudamérica

El usuario @alirioreal_ mostró la novedosa propuesta que puso a Copiapó como una ciudad pionera en el continente.

Nicolás Lara Córdova

“Vine buscando cobre y encontré oro...”: influencer destaca ciudad chilena por un hito único en Sudamérica

Una ciudad del norte de Chile continúa sorprendiendo a los turistas extranjeros por una gran innovación tecnológica y ecológica por un hito único en Sudamérica.

El usuario @alirioreal_ destacó a Copiapó por ser la primera ciudad del continente en tener a toda su flota de transporte público en buses eléctricos. .

Revisa también:

ADN

“Vine buscando cobre y encontré oro. Chile nunca me ha dejado mal, nunca deja de sorprenderme, nunca deja de impactarme y nunca deja de innovar”, comenzó el influencer en su video.

“En Chile se suele pensar que Santiago es Chile, pero no, yo les quiero mostrar una ciudad que está pasando desapercibida y vaya que tiene novedades”, comentó Alirio destacando a Copiapó.

El creador de contenidos mostró el funcionamiento de los buses eléctricos que ya circulan por las calles del norte de Chile y, además, dio a conocer en su video el Terminal Terrapuerto Atacama, lugar donde se pueden llegar a cargar 52 buses de manera simultánea.

Actualmente, Copiapó cuenta con 121 buses eléctricos que ya están operativos en la ciudad.

En su canal de YouTube, Alirio Real destacó a la ciudad de la Región de Atacama como “la ciudad de Chile que ya vive en el futuro.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad